Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Messenger-Betrug

Greven (ots)

Ein 59-jähriger Grevener ist Opfer eines Messenger-Betrugs geworden. Der Man bekam im November 2023 auf einem Messenger-Dienst von einer ihm unbekannten Frau eine Freundschaftsanfrage, auf die der Mann einging. Im weiteren Chatverlauf fragte die unbekannte Person, ob der Grevener in ein Projekt investieren möchte, dass sich in kürzester Zeit amortisieren würde. Der Mann investierte bis Anfang Januar 2024 insgesamt eine sechsstellige Summe. Nach weiteren Investitionsaufforderungen wurde der Grevener skeptisch und erstattete jetzt Anzeige. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal vor Messenger-Betrügereien: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie unaufgefordert Freundschaftsanfragen bekommen. - Gehen niemals auf Geldforderungen oder angeblich lukrative Investitionen ein, die sie von Ihnen unbekannten Personen erhalten. - Sind Sie Opfer eines Betrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! - Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurückbuchen zu lassen. Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

