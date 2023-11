Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vandalismus an Integrierter Gesamtschule

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 19.11.2023 hielt sich ein bislang unbekanntes Täterpaar von etwa 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule in der Johannesstraße in Koblenz auf. Dort verwüsteten sie den Schulgarten und zeichneten ein Hakenkreuz in den Kies. Des Weiteren beschädigten sie eine Fensterscheibe des Schulgebäudes mit einem Stein. Die Tat konnte teilweise videografiert werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich um eine junge Frau und einen jungen Mann. Zudem konnten DNA-Spuren der Täter am Tatort gesichert werden.

Es wurden Strafverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 entgegen: pikoblenz2@polizei.rlp.de; 0261-103-2910.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell