POL-PPKO: Meldung einer möglichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Koblenz-Kesselheim (ots)

Am Sonntag, den 19.11.2023, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Hinweis, dass sich im Koblenzer Stadtteil Kesselheim, in der Kurfürst-Schönborn-Str., ca. 20 Heranwachsende mit Stöcken bewaffneten und eine mögliche Auseinandersetzung vor Ort nicht auszuschließen sei. Unter Hinzuziehung starker Polizeikräfte konnte an der gemeldeten Örtlichkeit eine Gruppe Jugendlicher angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei einigen Jugendlichen konnten Holzlatten und Stöcke festgestellt werden. Im Verlauf der Kontrolle kam es zu Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Ob eine Auseinandersetzung wirklich bevorstand, konnte letztlich nicht geklärt werden. Nach Abschluss der Kontrollmaßnahmen erhielten alle Personen einen Platzverweis. Im Verlauf des weiteren Abends und der darauffolgenden Nacht kam es zu keinen weiteren Meldungen.

