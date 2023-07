Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Leichtverletzte Beifahrerin bei nächtlichem Verkehrsunfall

Römerberg OT Berghausen (ots)

In der Nacht auf Dienstag gegen 0:15 Uhr befuhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin die Germersheimer Straße in Römerberg-Berghausen in Fahrtrichtung Speyer und verlor auf gerader Strecke aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Infolgedessen streifte sie mit ihrer Fahrerseite einen am linken Fahrbahnrand abgestellten PKW und verursachte hierbei einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro. Beim Zusammenstoß zog sich ihre gleichaltrige Beifahrerin eine Prellung am Oberschenkel zu. Die Polizeibeamten stellten bei der Fahrerin keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit fest.

