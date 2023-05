POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Heede (ots) - Zwischen dem 08. Mai, 00.00 Uhr, und dem 24. Mai, 09.00 Uhr, kam es in der Deichstraße in Dersum zu einem Kupferkabeldiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände des Umspannwerkes und entwendeten dort mehrere Meter Kupferkabel. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 140.100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer: ...

