Am Donnerstag erlitt eine 14-Jährige bei einem Unfall in Ulm leichte Verletzungen.

Um 7.35 Uhr war eine 64-Jährige mit ihrem Smart in der Basteistraße unterwegs. Die Frau fuhr in stadteinwärtiger Richtung. Ein 14-jähriges Mädchen überquerte mit ihrem Fahrrad die Basteistraße an einer Fußgängerfurt auf Höhe eines Hotels. Dabei wurde sie vom Auto erfasst. Das Mädchen stürzte vom Rad und erlitt leichte Verletzungen. Sie trug einen Helm. Dadurch konnten wohl schlimmere Verletzungen verhindert werden. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen und Zeugen vernommen. So konnte vor Ort geklärt werden, dass die Autofahrerin das Rotlicht der Ampel an der Fußgängerfurt missachtete. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist bei ihrer Arbeit oft auf die Informationen von Zeugen angewiesen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, in einem Fall wie diesem Verantwortung zu übernehmen.

