POL-PPRP: Einbruch in Gartenlaube

Ludwigshafen (ots) - Eine 73-Jährige wurde am Montagvormittag (18.12.2023) von einer unbekannten Person angerufen und über einen angeblichen Gewinn in Höhe von 39.600 Euro. Um den Gewinn zu erhalten sollte sie 900 Euro in Form von Paysafe-Karten an einen Abholer übergeben. Glücklicherweise bekam der Sohn der 73-Jährigen den Betrugsversuch mit, sodass kein finanzieller Schaden entstand. Beachten Sie die Tipps Ihrer ...

