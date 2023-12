POL-PPRP: Brand in Stadtklinik - Erstmeldung

Ludwigshafen (ots) - Ein 40-jähriger Busfahrer missachtete am Sonntag (17.12.2023, 11.20 Uhr) die Vorfahrt eines 25-jährigen Rollerfahrers in der Maudacher Straße. Beide Fahrzeuge kollidierten. Durch die Kollision stürzte der 25-Jährige und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 300 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bastian Hübner Telefon: ...

