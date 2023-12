Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: versuchter schwerer Raub in Tankstelle - Täter in Untersuchungshaft

Birkenheide (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Donnerstagabend (14.12.2023), gegen 21:30 Uhr, betrat ein 27-Jähriger maskiert und mit einer Pistole bewaffnet den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Mannheimer Straße in Birkenheide und forderte die Herausgabe von 1.000 Euro. Mehrere Kunden, die sich zu dem Zeitpunkt im Verkaufsraum befanden, konnten den Mann überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der mitgeführten Waffe handelte es sich um eine Softair-Pistole. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Freitag (15.12.2023) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

