Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Zu spät gebremst

Am Donnerstag kam es in Laupheim in einem Kreisverkehr zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Um 13.15 Uhr fuhr ein 36-Jähriger in der Weihertalstraße in den Kreisel ein. Da der Verkehr dort stockte, bremste der Fahrer seinen Mercedes ab. Das nahm ein 46-Jähriger nicht rechtzeitig wahr und fuhr mit seinem VW auf den Mercedes auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf 1.000 Euro, den am VW auf etwa 500 Euro. Die Autos blieben fahrbereit.

++++0211002(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell