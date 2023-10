POL-PPRP: Exhibitionist - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25.10.2023 - 26.10.2023) wurden im Stadtgebiet zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die Seitenscheibe eines in der Rheingönheimer Straße abgestellten Transporters wurde eingeschlagen und Werkzeuge im Wert von circa 4.000 Euro entwendet. Auch bei einem in der Kalmitstraße abgestellten VW Caddy wurde eine Scheibe eingeschlagen und eine Tasche entwendet. Wer hat die ...

