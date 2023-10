Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Voxtrup/Hellern: Zeugen gesucht nach Einbrüchen in Wohnhäuser

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagabend (18:00 Uhr) und Freitagabend (22:30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Stadtteil Voxtrup in der Rektor-Schmidt-Straße unweit zum Thymianweg ein. Mit bislang unbekannten Diebesgut flüchteten die Täter anschließend. In Hellern kam es am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 23:00 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch. Die Täter drangen dabei gewaltsam in ein Wohnhaus am Haunhorstberg unweit zum Eselspatt ein und machten sich mit bislang unbekannten Diebesgut aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -2215 entgegen.

