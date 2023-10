Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Kalkhügel: Tötungsdelikt in der Schilgenstraße - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Stadtteil Kalkhügel zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst. Gegen 19 Uhr teilte ein 23-Jähriger der Leitstelle eine Häusliche Gewalt in einem Mehrparteienhaus in der Schilgenstraße mit. Mehrere Streifenwagen eilten daraufhin zum Einsatzort in der Nähe der Sutthauser Straße. Vor dem Wohnhaus trafen die Beamten auf den 52-jährigen Täter und die Tochter im Alter von 17 Jahren. In der betroffenen Wohnung des Gebäudes fanden Polizisten wenig später die schwerverletzte Kindsmutter vor. Die Frau im Alter von 50 Jahren hatte bereits erhebliche Stichverletzungen erlitten. Bis zum Eintreffen eines Notarztes führten die Beamten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Mit lebensgefährlichen Verletzungen brachte ein Rettungswagen die 50-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.

Der Täter und Lebenspartner des Opfers wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Die Anordnung für die vorläufige Festnahme erging von der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Das mutmaßliche Tatwerkzeug konnte in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Neben dem Opfer hielt sich die gemeinsame Tochter im Alter von 17 Jahren während der Tat in der Wohnung auf. Die junge Frau blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an. In der Wohnung führten Kriminaltechniker der Polizei eine umfangreiche Spurensuche durch.

Neben der anwesenden Tochter wurden weitere Kinder durch einen Notfallseelsorger betreut.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell