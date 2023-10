Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Achmer: Tageswohnungseinbruch im Sonnenwinkel - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Nach einem Einbruch in der Straße Im Sonnenwinkel sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag (15.30 Uhr) und Mittwochabend (20.30 Uhr) in der Nähe der Straße Himmelriek. Die Diebe gelangten durch ein Gartentor auf das Grundstück und schlugen anschließend ein Fenster ein, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

