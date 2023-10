Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: 60-Jähriger bei Wohnungsbrand tödlich verletzt - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen eilten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Wohnungsbrand in die Kommenderiestraße. Gegen 5 Uhr wurden Anwohner von schrillenden Rauchmeldern geweckt, in dem Flur des Mehrparteienhauses unweit der Wiesenstraße entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung. Zahlreiche Bewohner retteten sich eigenständig ins Freie, ehe sich Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt Zutritt zu der betroffenen Wohnung im 1. Obergeschoss verschafften. Neben der starken Rauchentwicklung konnte ein Feuer festgestellt werden. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden, bei einer parallelen Durchsuchung der Wohnung trafen die Löschkräfte in dem Wohnzimmer auf eine männliche Person. Der 60-jähriger Bewohner hatte durch das Rauchgas bereits lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Umgehend kümmerten sich die Rettungskräfte um den Schwerverletzten und brachten ihn ins Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen, das Leben des Osnabrückers zu retten, erlag der 60-Jährige wenig später seinen Verletzungen. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte die betroffene Wohnung. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell