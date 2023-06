Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Firmenfahrzeug zerkratzt

Gera (ots)

Gera: Das Unbekannte ihr Fahrzeug zerkratzten, meldete gestern (13.06.2023) die 23-jährige Nutzerin der Geraer Polizei. Demnach stellte sich heraus, dass sich die Sachbeschädiger am gleiche Tag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr an dem Seat Ibiza zu schaffen machten und diesen mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzten. Das Auto war zum Tatzeitpunkt in der Gerhardt-Hauptmann-Straße abgestellt. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Geschehen und sucht nun nach Zeugen. (KR)

