POL-IZ: 231227.4 Itzehoe: Vorfahrt missachtet, keine Verletzten

Am Dienstag (26.12.23) um 23:08 Uhr fuhr ein 19jähriger Itzehoer auf dem Kirchweg. Als dieser die Vorfahrtstraße Schenefelder Chaussee überquerte, um geradeaus in die Untere Dorfstraße zu fahren, kollidierte er mit einer 31jährigen Autofahrerin aus Borkwalde, die die Schenefelder Chaussee Richtung Innenstadt befuhr. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug des Itzehoers entstand wirtschaftlicher Totalschaden, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Frau konnte ihre Fahrt mit einem Schaden im Frontbereich fortsetzen.

