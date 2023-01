Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Südhessen (ots)

Am Donnerstag, den 05.01.2023 zwischen 11:00 - 12:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gerauer Straße im Ortsteil Mörfelden zu einer Verkehrsunfallflucht. Der in der Nähe der Ladesäulen für Elektrofahrzeuge parkende rote Toyota Auris wurde im Bereich des vorderen, rechten Radkastens beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an die Kollission von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum genannten Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105 - 40060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell