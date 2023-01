Darmstadt (ots) - Nachdem ein 50-Jähriger am Mittwochabend (4.1.) während der Fahrt in der Straßenbahn von Alsbach in Richtung Darmstadt einschlief, entwendeten zwei noch unbekannte Täter seine Geldbörse samt Bargeld und Karten sowie sein Handy aus der Umhängetasche. Anschließend stiegen die Diebe an einer Station in Eberstadt aus und flüchteten. Beide Täter ...

