Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Treibstoff gestohlen

Themar (ots)

In der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Römhilder Straße in Themar und entwendeten insgesamt ca. 350 Liter Kraftstoff von zwei dort abgestellten Fahrzeugen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegengenommen werden

