LPI-NDH: Drei Menschen bei Unfall verletzt

Bad Frankenhausen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter gegen 3.30 Uhr in einen Markt Am Tischplatt ein. Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam die Doppelschiebetür im Eingangsbereich. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Anschließend erbeuteten die Täter Tabakwagen in bisher noch unbekannter Menge. Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

