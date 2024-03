Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Akku entfacht Feuer

Mechernich-Schützendorf (ots)

Am Donnerstag (21. März) geriet ein Akku in einer Ladestation im Keller eines freistehenden Einfamilienhauses in der Alten Schulstraße in Mechernich-Schützendorf in Brand.

Das Feuer erstreckte sich vom Keller bis zum Dachstuhl.

Vom Keller griff das Feuer über ein Fenster auf eine außerhalb am Haus befindliche Holzveranda über.

Durch die Hitzeentwicklung wurde ein in der Nähe der Veranda geparkter Wohnwagen stark beschädigt.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Der Schaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Euro-Bereich.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Ebenfalls eingesetzt war das Technische Hilfswerk. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde das Dach von dem Einfamilienhaus mit einer Plane abgedeckt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

