POL-EU: Lkw rollt ohne Fahrer davon

Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (19. März), 17 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, gelangten Unbekannte in eine Tiefgarage in der Sebastianusstraße in Euskirchen. In der Garage wurde das Cabrio von einer 56-Jährigen beschädigt. Unbekannte schlitzten das Stoffdach auf, durchsuchten das Handschuhfach und entwendeten einen Aschenbecher. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / ...

