LPI-J: Gegen Baum gefahren

Weimar (ots) - Gegen 16:50 Uhr stieß, vermutlich aufgrund von Fahrbahnglätte, der Fahrer eines Pkw Audi in der Florian-Geyer-Straße gegen eine Fahrbahnbegrenzung. Der Pkw wurde dabei derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 4.000 Euro, der Schaden am Fahrbahnbegrenzer auf ca. 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

