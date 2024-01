LPI-J: Mit Fahrbahnbegrenzung kollidiert

Saale-Holzland (ots) - Kahla: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen zwischen Kahla und Bibra. Dabei befuhr eine 43-Jährige die Kreisstraße in Richtung Bibra. In einer Rechtskurve kam die Frau aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge stieß sie mit ihrem PKW an eine dort befindliche Mauer. Durch die Kollision wurde die Fahrerin leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden, die Mauer blieb unbeschädigt. Die Fahrerin wurde ...

