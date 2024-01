Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junge Männer dringen in Wohnhaus ein

Saale-Holzland (ots)

Eisenberg: Wie der Polizei mitgeteilt wurde, drangen zwei junge, unbekannte Männer am frühen Montagabend in ein Wohnhaus eines 73-Jährigen in der Klosterlausnitzer Straße ein. Den Angaben zufolge verließ der Mann sein Haus und hatte die Terassentür nur angelehnt hinterlassen. Über diese Tür verschafften sich die zwei Unbekannten Zugang zum Haus. In diesem wurden mehrere Räume betreten sowie Schränke geöffnet und durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet. Als der 73-Jährige zurück nach Hause kehrte, erwischte er die beiden Täter auf frischer Tat in seinem Wohnhaus. Daraufhin flüchtete ein Täter über die Terrassentür, der zweite Täter stieg aus einem Fenster. Beide entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0014154/2024 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell