Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 30-Jähriger stiehlt aus drei Geschäften

Jena (ots)

Ein 30-jähriger Mann war am Dienstagabend scheinbar auf große Beute aus: aus einem Drogeriemarkt am Jenaer Markt entwendete der Langfinger mehrere Parfumflacons im Wert von circa 400EUR. Als der Täter jedoch bei der Tat gestellt wurde und die Polizei anschließend vor Ort eintraf, wurde bekannt, dass der Mann ebenfalls Ware aus einem Jenaer Bekleidungsgeschäft einstecken hatte. Als der Täter nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, rückten die Polizeibeamten kurze Zeit später erneut an. In einem Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße wurde bekannt, dass der Täter in diesem drei Hosen im Wert von rund 105EUR ergaunerte. Ein Mitarbeiter hatte die Polizei informiert, nachdem der Täter erwischt wurde. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der 30-Jährige schließlich zur Dienststelle gebracht.

