LPI-J: Berauscht auf Mountainbike

Weimar (ots) - In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde in der Rießnerstraße in eine Bäckerei-Filiale eingebrochen. Hierzu wurde die Hintertür aufgebrochen und im Inneren des Ladens eine Geldkassette mit über 1300 Euro entwendet. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die Angaben zum tatrelevanten Zeitraum machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden. ...

mehr