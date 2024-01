LPI-J: In Bäckerei eingebrochen

Weimar (ots) - Am Dienstagmittag befuhr ein 53jähriger Radfahrer die Karl-Liebknecht- Straße in Richtung Weimarplatz. Als der Mann auf Höhe der Friedensstraße verkehrsbedingt bremsen musste, stürzte er auf die Fahrbahn und verletzte sich am Arm. Eine erste medizinische Behandlung vor Ort reichte aus. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr