Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen geplatzt

Jena (ots)

Zur Mittagszeit kam es am Montag zwischen Remderoda und Jena zu einem Verkehrsunfall von zwei PKW. Dabei befuhr eine 49-Jährige die Remderodaer Straße in Richtung Jena, während ihr ein 43-jähriger PKW-Fahrer in Höhe Versuchsfeld entgegenkam. Weil der 43-Jährige zu weit links fuhr, kollidierte er mit dem Außenspiegel und dem Kotflügel des PKWs der geschädigten Frau. Ebenfalls stieß er mit dem linken Vorderrad zusammen. Da beide Fahrzeuge aufgrund eines geplatzten Reifens nicht mehr fahrbereit waren, wurden die PKWs abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die 49-Jährige wurde von Rettungskräften überprüft. Verletzt hatte sich letztendlich glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell