LPI-J: Zu schnell in die Kurve

Weimar (ots) - Der Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr am 17.01.2024 gegen 06:30 Uhr die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Stadtzentrum. An der Kreuzung Schopenhauer Straße musste aufgrund der Ampel verkehrsbedingt an- halten. Ein hinter ihm fahrender Pkw Ford kam ebenfalls ordnungsgemäß zum Stehen. Der Fahrer eines nachfolgenden Busses bemerkte die Situation zu spät, fuhr auf den Ford auf und schob diesen wiederrum auf den stehenden Mercedes. An allen Fahrzeugen entstand ...

mehr