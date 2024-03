POL-EU: Aschenbecher entwendet

Mechernich-Breitenbenden (ots) - Am gestrigen Mittwoch (20. März) befuhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin aus Blankenheim gegen 18.06 Uhr die Mechernicher Straße von Mechernich-Vussem kommend in Richtung Mechernich. In einer Rechtskurve kam die Frau mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Frau wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Mechernicher Straße ...

