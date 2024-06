Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Arbeitsunfall bei Teerarbeiten - Mann lebensgefährlich verletzt

Infolge eines Arbeitsunfalls bei Teerarbeiten auf der Kreisstraße 8201 zwischen Bingen und Inneringen hat sich ein 63-Jähriger am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Arbeiter von der Schaufel eines Radladers aus den Füllstand der Belagmaschine zum Aufbringen von Asphalt auf die Fahrbahn überprüfen. Bei dieser Überprüfung kippte der Vorratsbehälter der Maschine und klemmte den 63-Jährigen ein. Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich Verletzten nach dessen Bergung zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Sigmaringen hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und überprüft in diesem Zusammenhang auch, ob möglicherweise Sicherungsvorschriften nicht korrekt beachtet wurden.

Sigmaringen

Feuerwehr und Polizei rücken zu Tankstelle aus

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr zu einer Tankstelle in der Laizer Straße ausgerückt, nachdem dort aus einer Zapfpistole weißer Rauch ausgedrungen war. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war der betreffende Kraftstofftank leer, weshalb es offensichtlich zu einem "Frostrauch" kam. Die Einsatzkräfte konnten zeitnah wieder abrücken. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Verkehr von der Laizer Straße örtlich umgeleitet.

Sigmaringen

Polizei sucht nach Auseinandersetzung in der Fürst-Wilhelm-Straße Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung in der Fürst-Wilhelm-Straße am Samstag gegen 0.30 Uhr (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5802074 ) suchen die Ermittler nach Zeugen. Personen, die Angaben zur Auseinandersetzung in der Gaststätte, dem weiteren Hergang vor der Gaststätte oder insbesondere zu dem bislang unbekannten weiteren Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Erste Zeugen haben den Mann als etwa 185 cm groß, von normaler Statur und mit dunkler Kleidung beschrieben.

Sigmaringen

Verkehrsunfall endet an Gartenzaun

An einem Gartenzaun hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Feldstraße geendet. Eine 81 Jahre alte Mini-Fahrerin, die in der Roystraße unterwegs war, übersah an der Kreuzung Josefstraße/Feldstraße einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Citroen. Die Seniorin erfasste den Citroen des 54-Jährigen am vorderen Kotflügel und schob den Wagen von der Straße gegen einen Gartenzaun. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein Beifahrer im Citroen klagte über Schmerzen am Knie, wobei es keiner medizinischer Behandlung vor Ort bedurfte.

Bad Saulgau

Autofahrer muss zur Blutentnahme

Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten, zeigte am Montagvormittag ein Autofahrer, der von einer Polizeistreife im Bereich Steinbronnen kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten entsprechende Auffälligkeiten fest, weshalb der Fahrzeuglenker in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Einen Drogenvortest lehnte der Mann zuvor ab. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Untersuchung der Blutprobe bestätigen, kommen auf den Autofahrer ein Bußgeld und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

Herbertingen

Unbekannte steigen in Recyclinghof ein

Unbekannte sind vergangenes Wochenende in das Gelände eines Recyclinghofs in der Heustraße eingestiegen und haben dort ihr Unwesen getrieben. Zwischen 12 und 18 Uhr haben die Vandalen am Samstag Glasabfall umhergeworfen und versucht, in eine Hütte auf dem Hof einzubrechen. Dies misslang jedoch. Wie hoch der angerichtete Sachschaden ausfällt, ist noch unklar. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Motorhaube zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Montagmorgen in der Straße "Ochsensteige" die Motorhaube eines geparkten VW zerkratzt und dabei mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 auf dem Polizeiposten Pfullendorf zu melden. Gegen die Unbekannten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

