Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der PI Wilhelmshaven vom 23.02. - 25.02.2024

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Pizzeria

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria in der Peterstraße. Hierbei wurde eine rückwärtig gelegene Nebeneingangstür der Pizzeria aufgehebelt. Aus der Pizzeria wurden Kleingeld und Getränke entwendet. Eine Spurensicherung erfolgte am Tatort.

Verkehrsunfallflucht / Polizei sucht Zeugen Am Freitagvormittag kam es auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Bismarckstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. In dem Tatzeitraum von 09:50 Uhr-10:10 Uhr wurde ein geparkter roter Renault durch einen bisher unbekannten Pkw beschädigt. Der Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des Renault wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise auf den Verkehrsunfallverursacher geben können, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer: 04421/942-0 in Verbindung setzen.

Einbruch in Friseurgeschäft

Am Samstagmorgen, gegen 04:50 Uhr, ist ein 21-jähriger Wilhelmshavener in ein Friseurgeschäft in der Peterstraße eingebrochen. Hierfür schlug der Täter eine Glasscheibe ein, um sich so Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Der Täter wurde vor Ort durch die Polizei festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagmittag wurde ein 42-jähriger Fahrzeugführer in der Freiligrathstraße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 42-jährige Pkw-Führer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Eine Einleitung eines Strafverfahrens und das Verbot der Weiterfahrt waren die Folge.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend wurde nach einem vorherigen Zeugenhinweis ein 53-jähriger Fahrzeugführer in der Ebertstraße durch die Polizei kontrolliert. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 2,41 Promillebei dem 53-jährigen Fahrzeugführer. Eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie eine Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell