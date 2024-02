Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven- Fahrzeugführer bleibt unverletzt - Sachschaden am Pkw und einem Baum

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend befuhr ein 69-jähriger Wilhelmshavener mit einem Pkw die Grenzstraße in Richtung Süden und beabsichtigte nach rechts in die Peterstraße einzubiegen. Infolge Unachtsamkeit verpasste er den Kurvenbereich und fuhr geradeaus weiter, bis er letztlich an einem Baum zum Stehen kam. Am Pkw und am Baum entstanden Sachschäden. Der Wilhelmshavener blieb unverletzt.

