POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 29.01.2024:

Peine (ots)

Neue Termine für das Fahrsicherheitsseminar "Fit im Auto" in Peine!

Das Seminar "Fit im Auto" für automobile Senioren, ins Leben gerufen von der Verkehrswacht Niedersachsen, dem Fahrlehrerverband Niedersachsen und der niedersächsischen Polizei, wird auch in diesem Jahr im Landkreis Peine fortgesetzt. Das Team um den Verkehrssicherheitstrainer Jürgen Maas und den Vorsitzenden der Verkehrswacht Peine, Uli Franke, bietet folgende Termine für interessierte Senioren an: 02.05.2024, 27.06.2024, 11.07.2024 und 15.08.2024. (Pro Termin stehen dabei lediglich 12 Teilnehmerplätze zur Verfügung.) Die 5-stündigen Seminare werden nach jetziger Planung wieder gegen 08:00 Uhr, auf dem Gelände der Kernstadtfeuerwehr Peine, Werner-Nordmeyer-Str. 21, 31226 Peine, beginnen. Im theoretischen Teil wird auf "neue (und längst vergessene) Regeln" im Straßenverkehr eingegangen. Im praktischen Teil werden Handling- und Bremsübungen unter Leitung des Verkehrssicherheitstrainers durchgeführt. Kleine Ausfahrten in Stadtgebiet, mit einem erfahrenen Fahrlehrer an der Seite, runden das Seminar ab. Die Seminargebühr beträgt, wie in den letzten Jahren, 40,- EUR. Interessiert Personen können sich über Hans-Hinrich Ahrens, Polizei Peine, unter 05171/999111, oder hans-hinrich.ahrens@polizei.niedersachsen.de , anmelden.

