POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.01.2024.

Salzgitter (ots) - Sachbeschädigung In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 07.30 Uhr, wurden in der Daimlerstraße in Salzgitter-Bad insgesamt drei Dienstfahrzeuge der Deutschen Post durch bislang unbekannte Täter mit schwarzer Farbe besprüht. Der entstandene Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugen ...

mehr