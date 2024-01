Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 28.01.2024

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 07.30 Uhr, wurden in der Daimlerstraße in Salzgitter-Bad insgesamt drei Dienstfahrzeuge der Deutschen Post durch bislang unbekannte Täter mit schwarzer Farbe besprüht. Der entstandene Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 13.00 Uhr, wurde in der Straße Am Felsenkeller in Salzgitter-Bad ein schwarzer Pkw Audi durch bislang unbekannte Täter zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Fahren unter Betäubungsmitteln / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag um 23.40 Uhr wurde auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Leer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv auf den Wirkstoff THC, so dass weitere Verfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurden.

Diebstahl eines Verkehrszeichens

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Elbestraße in Salzgitter-Bad ein 18-jähriger Salzgitteraner auf, der ein Verkehrszeichen auf dem Rücken transportierte. Es stellte sich heraus, dass das Verkehrszeichen zuvor von einer Baustelle in der Porschestraße in Salzgitter-Bad entwendet worden war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell