Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 28. Januar 2024

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung

In Hornburg, Knick, kam es am 27.01.24, gegen 15.00 Uhr, zu Streitigkeiten zwischen zwei 42 und 35 Jahre alten Frauen. In dessen Verlauf schlug die Jüngere der Älteren mehrfach mit der Faust ins Gesicht und verletzte sie leicht. Gegen die Frau wurde durch die einschreitende Fustw-Besatzung eine Strafanzeige wegen Körperverletzung eingeleitet.

- Skiebe - PHK

