Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 27.01.2024, für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Illegales Kraftfahrzeugrennen und Flucht vor der Polizei Salzgitter-Lebenstedt, Neißestr., sowie Innenstadt von Lebenstedt, 27.01.2024 ; 00:47 h

Eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Lebenstedt ist auf einen silbernen VW Polo aufmerksam geworden. Mit diesem Fahrzeug ist im Bereich Theodor-Heuss-Str./John-F.-Kennedy-Str. das Rotlicht der Lichtsignalanlage missachtet worden. Als der PKW zu einer Kontrolle angehalten werden soll, wird der PKW stark beschleunigt und man versucht sich durch Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf erstreckt sich der Fluchtweg zunächst in Richtung Innenstadt von Lebenstedt. Mit weiterhin stark überhöhter Geschwindigkeit wird der PKW durch die Fußgängerzone gefahren. Anschließend flüchtet man in Richtung Salder und kehrt schließlich wieder nach Lebenstedt zurück. Nach Durchfahren des Stadtparks gelangt man auf die Berliner Straße. Phasenweise ist bei dem flüchtenden PKW die Beleuchtung ausgeschaltet worden. Es kann durch die Polizeikräfte eine Situation erzeugt werden, die dazu geführt hat, dass der flüchtende PKW in den östlichen Bereich der Marienbruchstr. gefahren worden ist. Dabei handelt es sich um eine Sackgasse mit Wendehammer. Dort fährt der silberne Polo in eine Hecke und kommt zum Stehen. Der Fahrzeugführer flüchtet zu Fuß in die angrenzende Kleingartenanlage. Die 24jährige Beifahrerin wird noch im Fahrzeug sitzend von Polizeikräften gestellt. Im Resultat sind durch den Flüchtenden diverse Verkehrsverstöße begangen worden. Es ist u. a. zu einem Beinaheunfall mit einem unbeteiligten Verkehrsteilnehmer gekommen, der mit seinem Lieferwagen gerade noch ausweichen kann. Der flüchtende PKW ist mit hoher Geschwindigkeit frontal auf Polizeifahrzeuge zugefahren, um diese zum Ausweichen zu zwingen. Im Rahmen der weiteren Absuche, an der bis zu acht Streifenwagenbesatzungen beteiligt gewesen sind, ist auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Der flüchtige Fahrzeugführer kann im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen nicht festgestellt werden. Verletzte hat es, glücklichen Umständen zufolge, nicht gegeben.

Hinweise, oder Mitteilungen zu Beobachtungen, bitte an die Polizei in Salzgitter-Lebenstedt, Tel. 05341-1897-0

PKW ist mit entstempelten Kennzeichen geführt worden Salzgitter-Lebenstedt, Ludwig-Erhardt-Str. ; 26.01.2024, 20:15 h

Im Rahmen einer Kontrolle ist festgestellt worden, dass ein 40jähriger Mann einen PKW geführt hat, dessen Kennzeichen aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes entstempelt worden sind. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs.

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Str./Willy-Brandt-Str., sogen. "Alter Kreisel". 26.01.2024, 17:46 h

Ein 23jähriger Mann missachtet beim linksabbiegen, die ihm obliegende Wartepflicht. Er kollidiert mit dem bevorrechtigten, entgegenkommenden PKW. An den beiden beteiligten PKW ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,-EUR entstanden. Die Insassen der PKW sind jeweils leicht verletzt worden. Die Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Sachbeschädigung an sechs PKW

Lichtenberg, Gehrbusch gegenüber des Friedhofs ; Fr. 26.01.2024, 11:50h - 13:40 h

In Lichtenberg, in der Straße Gehrbusch, sind insgesamt sechs geparkte PKW auf der Beifahrerseite beschädigt worden. Es handelt dabei um einen Audi A 3, einen Renault Clio, einen VW Caddy, einen Opel Corsa, einen Audi A6 Avant und einen VW Golf. Diese PKW sind in Höhe des dort befindlichen Friedhofs abgestellt worden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11.000,-EUR geschätzt.

Hinweise, oder Mitteilungen zu Beobachtungen, bitte an die Polizei in Salzgitter-Lebenstedt, Tel. 05341-1897-0

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell