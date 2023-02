Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Festnahmen im deutsch-französischen Grenzraum

Kehl/Achern (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Wochenende vier gesuchte Straftäter verhaftet. Gegen einen rumänischen Staatsangehörigen, der am Samstag auf einem Parkplatz der BAB 5 bei Achern kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die fällige Geldstrafe bezahlen und somit eine 20 tägige Haftstrafe abwenden.

Ein nigerianischer Staatsangehöriger muss dagegen für 110 Tage ins Gefängnis. Er wurde gestern an der Kehler Europabrücke festgenommen. Gegen ihn bestand eine Fahndungsnotierung wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ebenfalls an der Kehler Europabrücke wurde vergangenen Nacht ein polnischer Staatsangehöriger festgenommen, der wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht wurde. Er muss nun für 25 Tage ins Gefängnis.

Eine weitere Festnahme gab es am Samstag bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl. Gegen einen algerischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Er wurde zur Verbüßung einer 15 tägigen Haftstrafe ins Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell