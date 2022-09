POL-FR: Laufenburg: Um keine Ausrede verlegen

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Samstag, 17.09.2022, ist ein geparktes Auto in Albbruck-Birkingen komplett ausgebrannt. Kurz nach 01:00 Uhr war das Feuer in der Dogerner Straße bemerkt worden. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an und löschte das Auto. Sie konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Auto völlig niederbrannte. Das Auto stand wohl schon länger dort am rechten Fahrbahnrand. Kennzeichen waren ...

