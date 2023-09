POL-HSK: E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Winterberg (ots) - Am Samstag stürzte ein Radfahrer in einem Waldstück im Bereich des Brembergparkplatzes. Der 39-Jährige aus Schöppingen kam aus ungeklärter Ursache mit seinem E-Bike zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Flavia Lucia Rogge Telefon: 0291/9020-1141 E-Mail: ...

