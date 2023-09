Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer schwer verletzt

Winterberg (ots)

Am Samstag stürzte ein Radfahrer in einem Waldstück im Bereich des Brembergparkplatzes. Der 39-Jährige aus Schöppingen kam aus ungeklärter Ursache mit seinem E-Bike zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

