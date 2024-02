Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrrad in Wilhelmshaven sichergestellt - Eigentümer und Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven bittet um Mithilfe bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades, das am 20.02.2024 im unmittelbaren Nahbereich einer Tankstelle im Banter Weg in Wilhelmshaven durch die Polizei sichergestellt wurde. Der Fahrradfahrer gab an, das mitgeführte Damenrad der Marke Hercules auf dem Weg nach Roffhausen entwendet zu haben.

Da die genaue Tatzeit und Tatörtlichkeit nicht ermittelt werden konnten, ist es bisher nicht möglich, das Fahrrad dem rechtmäßigen Besitzer zuzuordnen.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise zur Herkunft oder zum Besitzer des Fahrrades geben können, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421 942-0 zu melden.

