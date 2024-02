Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall auf der Freiligrathstraße und im weiteren Verlauf auf dem Lönsweg

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.02.2024 kam es zwischen 07:25 Uhr und 07:30 Uhr zu einem Vorfall zwischen zwei Fahrradfahrern, in dessen Verlauf der männliche Fahrradfahrer zunächst die weibliche Fahrradfahrerin beleidigt und beschimpft haben soll. Er soll schließlich auf dem Lönsweg die weibliche Person überholt und versucht haben, sie auszubremsen bzw. sich ihr in den Weg zu stellen. Die männliche Person mit grauen Haaren fuhr anschließend davon und konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Person oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

