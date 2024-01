Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Brandstiftung durch Unbekannte in Schule

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde am Montag gegen 10.45 Uhr die Jungentoilette einer Schule in der Tinqueux-Allee in Brand gesetzt. Es folgte eine Alarmauslösung im gesamten Schulgebäude, woraufhin alle Klassen in zwei angrenzenden Sporthallen untergebracht wurden. Es waren mehrere Rettungskräfte der Polizei und der Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden und die Schüler durften gegen 12.15 Uhr wieder ihre Klassenzimmer betreten. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und durch den Polizeiposten Leimen geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Leimen zu melden, unter: 06224-17490.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell