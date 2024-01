Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall am Hoschket-Kreisel, PM Nr.3

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Montagmorgen, um 11:20 Uhr zu gleich zwei folgenschweren Verkehrsunfällen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 77-jähriger BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Walldorfer Straße in Richtung Hoschket-Kreisel. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in Höhe des dortigen Fußgängerüberweges nach links von der Fahrbahn auf den Fußweg ab und kollidierte dort mit einem 79-jährigen Fußgänger. Dieser wurde durch den Aufprall gegen ein Straßenschild geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. Der BMW kollidierte nach dem Zusammenprall im weiteren Verlauf zunächst mit einer Straßenlaterne, die aus der Verankerung gerissen wurde und im Anschluss mit einem Ford und einem Nissan, welche verkehrsbedingt auf der Fahrbahn warten mussten. Dadurch überschlug sich der BWM und kam schließlich auf der Seite zum Liegen, so dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der Fahrer konnte unter Einsatz technischer Geräte durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt werden. Sowohl der 79-jährige Fußgänger, als auch der 77-jährige BMW-Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Zu den genauen Verletzungen liegen keine Erkenntnisse vor. Insgesamt waren nach dem Verkehrsunfall zwei beteiligte Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Alte Heerstraße war aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme bis kurz nach 16:00 Uhr für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Während ein Streifenwagen des Polizeireviers Wiesloch auf der Fahrt zu dem schweren Verkehrsunfall mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn an der Alten Heerstraße zunächst mehrere wartende Fahrzeuge passieren konnte, kam es an der Kreuzung Alte Heerstraße/Kurpfalzstraße zu einer Kollision zwischen dem Streifenwagen und einem Toyota, der von einer 43-Jährigen gefahren wurde. Der Toyota war aus der Kurpfalzstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren, hatte dabei nach bisherigen Erkenntnissen den Streifenwagen übersehen und war im Kreuzungsbereich mit dem Streifenwagen kollidiert. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 43-jährige Toyota-Fahrerin leicht verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ebenso wurde eine Polizeibeamtin und zwei weitere Polizeibeamte, welche in dem Streifenwagen gefahren waren, leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro.

In beiden Fällen hat der Verkehrsdienst Heidelberg die Ermittlungen zu den Unfallhergängen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell