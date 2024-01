Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Unfall vor Polizei geflüchtet

Mannheim (ots)

Zwei Freunde beobachteten am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr, wie ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Jeep beim Befahren der Jungbuschstraße ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug streifte und beschädigte. Im Anschluss bremste der Fahrer kurze Zeit später sein Fahrzeug ab, begutachtete den an seinem Fahrzeug entstandenen Schaden und versuchte diesen eigenständig notdürftig zu beheben. Die beiden 25 und 26 Jahre alten Zeugen sprachen den Mann an und gingen mit ihm zu dem beschädigten Ford. Als die Zeugen die Polizei verständigen wollte, rannte der Unbekannte sofort zu seinem Fahrzeug und fuhr davon.

Der unbekannte Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

südeuropäisches Erscheinungsbild, heller Hauttyp, ca. 165-170 cm groß, 20-27 Jahre alt, langer schwarzer Bart, Scheitelfrisur, dunkle Brille, sprach mit Akzent. Er trug eine dunkelrote Winterjacke.

An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Ermittlungen wegen der Unfallflucht wurden von der Verkehrspolizei aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem unbekannten Unfallfahrer geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden, unter: 0621-174 4222.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell