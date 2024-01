Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit zwei Verletzten auf der B 45 - Abschlussmeldung

Mauer/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Opel aus Richtung Sinsheim kommend auf der B 45. Gegen 12:40 Uhr bog ein 79-Jähriger mit seinem Mercedes von der Bahnhofsstraße in Mauer auf die B 45 ab und missachtete nach ersten Erkenntnissen dabei die Vorfahrt des Opelfahrers. Dadurch kam es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 79-Jährige sowie seine 68-jährige Beifahrerin kamen verletzt in ein Krankenhaus. Auch der 40-Jährige wurde durch die heftige Kollision in Mitleidenschaft gezogen, jedoch war eine Behandlung vor Ort nicht von Nöten. An beiden Autos lösten die Airbags aus. Auf Grund ihrer erheblichen Beschädigungen mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die B 45 musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und der Bergung der Autos bis 14:40 Uhr voll gesperrt werden. Der 79-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

